ГБР считает, что Порошенко публично призывал свергнуть самого себя, - адвокат Головань

19 ноября, 2019, 13:40

ГБР обвиняет пятого президента Украины Петра Порошенко, в частности, по ч.3 ст. 109 УК - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти

Об этом адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV

"В обществе обсуждают подозрение, которое никто не видел. Даже в этих нескольких предложениях очевидна абсурдность всех обвинений, о которых говорит ГБР: ст. 109 ч. 3 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) , но ч. 3. ст 109 - это действия, предусмотренные ч. 2 этой статьи, совершенные лицом, которое является представителем власти. То есть, ГБР считает, что пятый президент публично призвал к свержению самого себя или распространял материалы с публичными призывами к свержения самого себя ", - заявил Головань.

Ранее адвокат называл проект подозрения Порошенко "медийной операцией по воздействию на общественное мнение"