 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГБР считает, что Порошенко публично призывал свергнуть самого себя, - адвокат Головань

ГБР считает, что Порошенко публично призывал свергнуть самого себя, - адвокат Головань

ГБР обвиняет пятого президента Украины Петра Порошенко, в частности, по ч.3 ст. 109 УК - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти

Об этом адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV

"В обществе обсуждают подозрение, которое никто не видел. Даже в этих нескольких предложениях очевидна абсурдность всех обвинений, о которых говорит ГБР: ст. 109 ч. 3 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) , но ч. 3. ст 109 - это действия, предусмотренные ч. 2 этой статьи, совершенные лицом, которое является представителем власти. То есть, ГБР считает, что пятый президент публично призвал к свержению самого себя или распространял материалы с публичными призывами к свержения самого себя ", - заявил Головань.

Ранее адвокат называл проект подозрения Порошенко "медийной операцией по воздействию на общественное мнение"

  • Напомним, 18 ноября ГБР отправило в ГПУ подозрение Порошенко: просит снять неприкосновенность.
  • Порошенко подозревают в "насильственной смене конституционного строя" и "злоупотреблении служебным положением" во время проведения конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

19 ноября, 2019 вторник

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать