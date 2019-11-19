ГБР считает, что Порошенко публично призывал свергнуть самого себя, - адвокат Головань
Об этом адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV
"В обществе обсуждают подозрение, которое никто не видел. Даже в этих нескольких предложениях очевидна абсурдность всех обвинений, о которых говорит ГБР: ст. 109 ч. 3 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) , но ч. 3. ст 109 - это действия, предусмотренные ч. 2 этой статьи, совершенные лицом, которое является представителем власти. То есть, ГБР считает, что пятый президент публично призвал к свержению самого себя или распространял материалы с публичными призывами к свержения самого себя ", - заявил Головань.
Ранее адвокат называл проект подозрения Порошенко "медийной операцией по воздействию на общественное мнение"
- Напомним, 18 ноября ГБР отправило в ГПУ подозрение Порошенко: просит снять неприкосновенность.
- Порошенко подозревают в "насильственной смене конституционного строя" и "злоупотреблении служебным положением" во время проведения конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.
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