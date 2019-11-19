Футболист "Зари" забил чудо-гол с центра поля

19 ноября, 2019, 14:52

В товарищеском матче луганской "Зари" против "Днепра-1" полузащитник Артем Громов забил невероятный гол с центра поля

Об этом сообщает youtube-канал "Днепр-1".

В чемпионате Украины по футболу перерыв, связанный с матчами отборочного раунда Евро-2020, однако украинские клубы не отдыхают, а проводят товарищеские матчи.

В спарринге между луганской "Зарей" и "Днепром-1" был забит красивый гол в исполнении полузащитника луганчан Артема Громова. На 26-й минуте после подачи углового удара от футболиста "Днепра-1" мяч оказался у Громова, который пробежал к центру поля и решил пробить, голкипер днепрян был бессилен.

Встреча завершилась со счетом 2: 2, кроме Громова за "Зарю" отличился Дмитрий Хомченовский, а за "Днепр-1" Игорь Когут и Дмитрий Коркишко.