Футболист "Зари" забил чудо-гол с центра поля
19 ноября, 2019, 14:52
В товарищеском матче луганской "Зари" против "Днепра-1" полузащитник Артем Громов забил невероятный гол с центра поля
Об этом сообщает youtube-канал "Днепр-1".
В чемпионате Украины по футболу перерыв, связанный с матчами отборочного раунда Евро-2020, однако украинские клубы не отдыхают, а проводят товарищеские матчи.
В спарринге между луганской "Зарей" и "Днепром-1" был забит красивый гол в исполнении полузащитника луганчан Артема Громова. На 26-й минуте после подачи углового удара от футболиста "Днепра-1" мяч оказался у Громова, который пробежал к центру поля и решил пробить, голкипер днепрян был бессилен.
Встреча завершилась со счетом 2: 2, кроме Громова за "Зарю" отличился Дмитрий Хомченовский, а за "Днепр-1" Игорь Когут и Дмитрий Коркишко.
- 10 ноября "Заря" победила "Колос" в матче дома с пенальти и удалениями и опередила "Динамо" в турнирной таблице.
- 9 ноября в 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" на своем поле сыграла вничью с "Днепром-1".
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