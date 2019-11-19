Франция предлагает новые правила вступления в ЕС

19 ноября, 2019, 17:35

Франция предлагает ввести новую модель вступления в ЕС, согласно которой страны будут присоединяться к европейскому сообществу путем постепенной ассоциации

Об этом сообщает EUobserver.

"Идея постепенной ассоциации стала ключевой в реформированном подходе к процессу присоединения к ЕС, изложенному в неофициальном шестистраничном документе, разосланном Францией дипломатам ЕС в пятницу, 15 ноября", - говорится в сообщении.

Сейчас началом для расширения является открытие переговоров о присоединении со странами-кандидатами, охватывающими 35 отдельных отраслей европейского права. После того, как кандидаты соглашаются провести необходимые реформы, их принимают как полноправных членов общества и они получают доступ к программам ЕС.

Но в новой французской модели осуществление реформ предполагается пошаговым процессом из семи стадий, в течение которого страна-кандидат будет получать доступ к избранным программам и фондам ЕС, прежде чем дойдет до "полного" членства на финальной стадии.

Эти шаги предусматривают достижение прогресса в таких областях, как: верховенство права и базовые права человека; образование и наука занятости населения и социальная сфера; финансы; единый рынок, сельское хозяйство и рыболовство; иностранные дела и тому подобное.

Как отмечается, если страна-кандидат завершила первый шаг, она может, например, вступать в такой институт, как Евроюст.

На втором шаге она сможет получить доступ к научной программе "Горизонт 2020", предусматривающий разрешение университетам осуществлять учебный обмен студентами.

Шаг четвертый может обеспечить присоединение страны к банковскому союзу ЕС, тогда как пятый шаг "наделит страну-кандидата правами на структурные фонды" - многомиллиардные субсидии из бюджета сообщества.

"Завершение переговоров за каждым шагом, осуществленным страной, откроет возможность ее участия в соответствующих программах ЕС, получать целевое финансирование", - говорится во французском документе.

"Конечной целью останется полное и полное присоединение", - резюмируют авторы документа.

Как сообщалось, Украина в своей Конституции закрепила курс на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.