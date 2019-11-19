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Espreso.tvСпортЕвро-2020: результаты всех матчей понедельника

Евро-2020: результаты всех матчей понедельника


фото: REUTERS
В понедельник, 18 ноября, были сыграны восемь матчей 10 тура отборочного раунда Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Отборочный турнир Евро-2020

10 тур

18 ноября

Группа D

Гибралтар - Швейцария 1: 6

Голы: Стайч, 74 - Иттен, 10, 84, Варгас, 50, Фасснахт, 57, Бенито, 75, Джака, 86

Ирландия - Дания 1: 1

Голы: Догерти, 85 - Криствейт, 73

Группа F

Испания - Румыния 5: 0

Голы: Руис, 8, Морено, 33, 43, Рус, 45 + 1 (аг), Оярсабаль, 90 + 2

Швеция - Фарерские острова 3: 0

Голы: Андрерсон, 29 Сванберг, 72, Гвидетти, 80

Мальта - Норвегия 1: 2

Голы: Фенеш, 40 - Кинг, 7, Серлот, 62

Группа J

Греция - Финляндия 2: 1

Голы: Манталос, 47, Галануполос, 62 - Пукки, 27

Италия - Армения 9: 1

Голы: Иммобиле, 8, 33, Дзаньоло, 9, 63, Барелла, 29 Романьоли, 72, Жоржиньо, 72 (пен), Орсолини, 78, Кьеза, 81 - Бабаян, 79

Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0: 3

Голы: Чивич, 57, Ходжич, 64, 72

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