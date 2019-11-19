Евро-2020: результаты всех матчей понедельника
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Отборочный турнир Евро-2020
10 тур
18 ноября
Группа D
Гибралтар - Швейцария 1: 6
Голы: Стайч, 74 - Иттен, 10, 84, Варгас, 50, Фасснахт, 57, Бенито, 75, Джака, 86
Ирландия - Дания 1: 1
Голы: Догерти, 85 - Криствейт, 73
Группа F
Испания - Румыния 5: 0
Голы: Руис, 8, Морено, 33, 43, Рус, 45 + 1 (аг), Оярсабаль, 90 + 2
Швеция - Фарерские острова 3: 0
Голы: Андрерсон, 29 Сванберг, 72, Гвидетти, 80
Мальта - Норвегия 1: 2
Голы: Фенеш, 40 - Кинг, 7, Серлот, 62
Группа J
Греция - Финляндия 2: 1
Голы: Манталос, 47, Галануполос, 62 - Пукки, 27
Италия - Армения 9: 1
Голы: Иммобиле, 8, 33, Дзаньоло, 9, 63, Барелла, 29 Романьоли, 72, Жоржиньо, 72 (пен), Орсолини, 78, Кьеза, 81 - Бабаян, 79
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0: 3
Голы: Чивич, 57, Ходжич, 64, 72
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