Евро-2020: расписание матчей и трансляций вторника
19 ноября, 2019, 07:05
19 ноября будут сыграны десять заключительных матчей 10 тура квалификационного раунда Евро-2020
19 ноября
группа С
21.45. Нидерланды - Эстония, "Футбол 2"
21.45. Германия - Северная Ирландия, "Футбол 1"
Группа Е
21.45. Уэльс - Венгрия
21.45. Словакия - Азербайджан
Группа G
21.45. Польша - Словения
21.45. Латвия - Австрия
21.45. Северная Македония - Израиль
Группа I
21.45. Бельгия - Кипр
21.45. Шотландия - Казахстан
21.45. Сан-Марино - Россия
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