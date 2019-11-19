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Espreso.tvСпортЕвро-2020: расписание матчей и трансляций вторника

Евро-2020: расписание матчей и трансляций вторника


фото: uefa.com
19 ноября будут сыграны десять заключительных матчей 10 тура квалификационного раунда Евро-2020

19 ноября

группа С

21.45. Нидерланды - Эстония, "Футбол 2"

21.45. Германия - Северная Ирландия, "Футбол 1"

Группа Е

21.45. Уэльс - Венгрия

21.45. Словакия - Азербайджан

Группа G

21.45. Польша - Словения

21.45. Латвия - Австрия

21.45. Северная Македония - Израиль

Группа I

21.45. Бельгия - Кипр

21.45. Шотландия - Казахстан

21.45. Сан-Марино - Россия

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