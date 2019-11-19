Евро-2020: Экс-тренер "Барселоны" вернулся в сборную Испании
Об этом сообщает Sport.es.
О назначении Луиса Энрике сообщил президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес.
"Важно, чтобы вы знали правду. Давайте расскажем о том, что случилось. Сегодня мы можем подтвердить, что Луис Энрике возвращается в сборную. 19 июня мы познакомились с Роберто Морено. В тот день мы подписали контракт, в котором было ясно указано, что если Луис Энрике сможет вернуться, он вернется на пост главного тренера сборной. Здесь никто не может чувствовать себя обманутым", - сказал Рубиалес Sport.es.
Луис Энрике покинул сборную Испании в связи с проблемами со здоровьем дочери, которая в итоге умерла в сентябре 2019 года.
Сборная Испания под руководством Роберто Морено гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы году еще в середине октября. Морено посвятил выход национальной команды на Евро-2020 Луису Энрике.
Луис Энрике в 2014-2017 годах тренировал "Барселону" и получил с ней 9 трофеев. В частности - выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и дважды стал победителем чемпионата Испании.
Луис Энрике начал тренерскую карьеру во второй команде "Барселоны", также возглавлял итальянскую "Рому" и испанскую "Сельту".
- Напомним, 18 ноября сборные Испании в заключительном матче отбора Евро-2020 разгромила на своем поле Румынию - 5: 0.
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