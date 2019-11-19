Если ЕС не предоставит соседям перспективу вступления, это сделают РФ или Турция, - премьер Польши

19 ноября, 2019, 15:42

Евросоюз должен предоставить соседним странам реальную перспективу членства. В противном случае это сделают другие игроки, в том числе Россия

Об этом во время инаугурационной речи в Сейме Польши в качестве новоназначенного премьер-министра страны подчеркнул глава Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Укринформ.

"Мы уже не живем во времена безопасного доминирование Запада: на Дальнем Востоке, Ближнем Востоке, и на ближайшем для нас Востоке есть международные игроки, которые охотно используют слабость Европы. Поэтому, мы (Польша - ред.) хотим амбициозного ЕС - открытого к принятию новых членов , открытого к Западным Балканам. Если мы не предоставим соседним странам реальной перспективы (членства, - ред.), то ее предоставят им другие - Россия, Китай, Турция, радикальный ислам, и это уже происходит ", - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, Польша активно поддерживает союз Европы со США, поскольку ЕС защищает порядок в Европе, а НАТО является гарантом глобальной безопасности.

"Безответственное расшатывание нашего европейского корабля может привести к изоляции и распаду ЕС, а также федерализации Сообщества, что мы решительно отвергаем как вредное и опасное", - подчеркнул польский премьер.

Моравецкий заметил, что слова некоторых лидеров, которые ставят под сомнение статью 5 Вашингтонского договора и не выполняют свои союзнические обязательства, то есть выделение 2% ВВП на оборону, ослабляют безопасность и угрожают стабильности ЕС и НАТО. Поэтому Польша будет этому активно противодействовать.

Во вторник в Сейме Польши будет проходить голосование за вотум доверия новому правительству Моравецкого.