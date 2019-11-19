ЕС согласовал бюджет на 2020 год: больше на защиту границ и на борьбу с изменением климата
Об этом сообщает Reuters.
В следующем году ЕС обязался финансировать проекты на сумму 168, 7 млрд евро, из которых 21% пойдет на мероприятия по борьбе с изменением климата.
Бюджет 2020 года предусматривает около 60 млрд евро для поддержки фермеров, рыболовства и биоразнообразия и почти 59 млрд для сокращения экономических и социальных различий между европейскими регионами.
Еще почти 25 млрд евро пойдут на поддержку исследований и инноваций в ЕС, молодежных образовательных программ, малых и средних предприятий и европейской спутниковой схемы Galileo, которая должна сделать ЕС независимым от Глобальной системы позиционирования США (GPS).
Еще 14 млрд евро профинансируют безопасность ЕС, гуманитарную помощь и недавно созданную европейскую пограничную службу с оперативным штатом в 10 000 человек и собственным оборудованием для управления внешними границами ЕС.
Бюджет 2020 является последним годовым планом расходов семилетнего бюджета ЕС, равный 1% валового национального дохода блока из 28 стран.
- Следующий семилетний бюджет начнется с 2021 года и продлится до конца 2027. Сейчас ведутся жесткие переговоры, поскольку в него больше не войдет Великобритания (большой вкладчик в бюджет ЕС), поскольку Лондон хочет покинуть ЕС 31 января 2020.
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