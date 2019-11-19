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Espreso.tvОбществоДубинский предлагает законодательно закрепить обязательную проверку на полиграфе для нардепов

Дубинский предлагает законодательно закрепить обязательную проверку на полиграфе для нардепов

Депутат от фракции "Слуги народа" Александр Дубинский предлагает прописать в законе обязательную проверку нардепов на полиграфе после каждой календарной сессии

Данный законопроект зарегистрирован на сайте парламента.

Согласно документу, цель - обязательная проверка на полиграфе народных депутатов для ограждения от коррупционных рисков.

Так, Дубинский предлагает дополнить закон "О статусе народного депутата Украины" статьей, в которой предусмотреть обязанность народного депутата по итогам календарной сессии проходить проверку на полиграфе.

Перечень обязательных для прохождения проверки вопросов, согласно инициативе нардепа, должно утверждать Национальное агентство по предупреждению коррупции, а проверку должны проводить сотрудники СНБО или Минобороны, которые имеют полиграф и квалификацию.

По предложению Дубинского, проверка на полиграфе должна фиксироваться на видео.

  • 23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по поводу возможного взяточничества народных депутатов Украины, чтобы проверить опубликованную в СМИ информацию.
  • Зеленский заявил, что все нардепы от "Слуги народа", причастные к этому скандалу, пройдут проверку на полиграфе.
  • Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прошел проверку на полиграфе.
  • Всех депутатов из фракции "Слуга народа", которые входят в финансовый комитет Рады, проверят на полиграфе в одном из правоохранительных органов.

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