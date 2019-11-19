Доллар продолжает падать в цене
19 ноября, 2019, 10:14
Американский доллар за сутки потерял 8 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
Поэтому во вторник, 19 ноября, $ 1 стоит 24,14 грн.
Евро после подорожания потеряло в цене 2 копейки и стоит 26,70 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $ 1 покупают по 24,25 грн, продают - 24,32 грн.
Евро на черном рынке скупают за 26,75 грн, продают - 26,83 грн.
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
-