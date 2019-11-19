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Espreso.tvОбществоДоллар продолжает падать в цене

Доллар продолжает падать в цене

Американский доллар за сутки потерял 8 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

Поэтому во вторник, 19 ноября, $ 1 стоит 24,14 грн.

Евро после подорожания потеряло в цене 2 копейки и стоит 26,70 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $ 1 покупают по 24,25 грн, продают - 24,32 грн.

Евро на черном рынке скупают за 26,75 грн, продают - 26,83 грн.

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