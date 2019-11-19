До +8: похолодание неумолимо надвигается на Украину, - синоптик Диденко

19 ноября, 2019, 10:35

В среду, 20 ноября, макимальная температура воздуха от +2 + 8 тепла

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Похолодание неумолимо надвигается, температура воздуха завтра максимальная от + 2 + 8 тепла. Еще теплее будет в Одесской области, в Крыму и на Западной Украине + 8 + 14. На Закарпатье может быть + 15 + 16", - спрогнозировала Диденко.

Отмечается, что осадки маловероятны, но туманы охватывают большую территорию. С туманов выпадет морось.

20 ноября усилится ветер, кое-где штормовые порывы.

В Киеве на среду прогнозируется сырая погода, + 4 + 5 градусов тепла, порывистый ветер, туман утром и ночью.

Изнутри недели температура воздуха на востоке ночью снизится до -4-10 мороза.

Дожди появятся разве что 21 ноября в западных областях Украины.