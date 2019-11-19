Чехия осуждает агрессию РФ на Донбассе и аннексию Крыма, - Бабиш
Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на совместный пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Еспресо.TV.
По его словам, он приехал в Украину с посланием о неустанной поддержке суверенитета и целостности страны.
"Мы, конечно, поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины в ее международно-признанных границах", - сказал он.
Бабиш добавил, что у Праги - большие ожидания от встречи в "нормандском формате".
Ранее на брифинге с премьер-министром Алексеем Гончаруком Бабиш заявил, что в Чехии не видят другого варианта, чем восстановление суверенитета Украины мирным путем.
"Мы не видим другой возможности развития событий, чем восстановление суверенитета Украины мирным путем. Мы ценим шаги Украины на пути к встрече в нормандском формате. Надеемся, что встреча завершится конкретными результатами. Чехия осуждает незаконную аннексию Крыма", - сказал чешский премьер министр.
Он заверил, что Чехия будет продолжать оказывать гуманитарную помощь людям, пострадавшим на востоке Украины.
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