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Espreso.tvОбществоЧехия осуждает агрессию РФ на Донбассе и аннексию Крыма, - Бабиш

Чехия осуждает агрессию РФ на Донбассе и аннексию Крыма, - Бабиш


фото: president.gov.ua
Чехия осуждает агрессию России на Донбассе и незаконную аннексию Крыма

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на совместный пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, он приехал в Украину с посланием о неустанной поддержке суверенитета и целостности страны.

"Мы, конечно, поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины в ее международно-признанных границах", - сказал он.

Бабиш добавил, что у Праги - большие ожидания от встречи в "нормандском формате".

Ранее на брифинге с премьер-министром Алексеем Гончаруком Бабиш заявил, что в Чехии не видят другого варианта, чем восстановление суверенитета Украины мирным путем.

"Мы не видим другой возможности развития событий, чем восстановление суверенитета Украины мирным путем. Мы ценим шаги Украины на пути к встрече в нормандском формате. Надеемся, что встреча завершится конкретными результатами. Чехия осуждает незаконную аннексию Крыма", - сказал чешский премьер министр.

Он заверил, что Чехия будет продолжать оказывать гуманитарную помощь людям, пострадавшим на востоке Украины.

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