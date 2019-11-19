 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАнтикоррупционный суд начал рассмотрение по существу дела экс-главы ГФС Насирова

Антикоррупционный суд начал рассмотрение по существу дела экс-главы ГФС Насирова

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрения дела по существу в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова

Об этом сообщает Укринформ.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366).

"По версии следствия, в период 2015-2016 гг. он позволил компаниям депутата Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова, по данным следствия, нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн", - сказал прокурор САП Роман Симкив.

В свою очередь, обвиняемые по делу Насиров и его экс-подчиненный Владимир Новиков, заявили, что не понимают, в чем их обвиняют, и не признают вину, однако подтвердили готовность свидетельствовать в суде.

Напомним, Насирова подозревают в принятии ряда незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате на сумму 2,019 млрд грн за пользование недрами для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать