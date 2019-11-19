Антикоррупционный суд начал рассмотрение по существу дела экс-главы ГФС Насирова

19 ноября, 2019, 18:37

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрения дела по существу в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова

Об этом сообщает Укринформ.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366).

"По версии следствия, в период 2015-2016 гг. он позволил компаниям депутата Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова, по данным следствия, нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн", - сказал прокурор САП Роман Симкив.

В свою очередь, обвиняемые по делу Насиров и его экс-подчиненный Владимир Новиков, заявили, что не понимают, в чем их обвиняют, и не признают вину, однако подтвердили готовность свидетельствовать в суде.

Напомним, Насирова подозревают в принятии ряда незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате на сумму 2,019 млрд грн за пользование недрами для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко.