2 человека погибли, 11 - госпитализированы: на Хмельнитчине столкнулись микроавтобус и легковушка
Об этом сообщает пресс-служба областной нацполиции.
Авария произошла 19 ноября в 7:50 часов на автодороге "Житомир - Черновцы". Вблизи с. Ганнивка Дунаевецкого района столкнулись легковой автомобиль марки "КИА Сеrato" и маршрутный микроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter" сообщением "Панасовка - Дунаевцы - Хмельницкий".
В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка КИА в тяжелом состоянии доставлена в областную больницу. 11 человек, которые ехали в маршрутном микроавтобусе, в том числе и водитель, были доставлены в медицинские учреждения для обследования. Предварительно известно, что пятеро из них получили различные телесные повреждения, у одной из пассажирок сломана рука.
Следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором два человека погибли и еще 11 были доставлены в больницу на обследование.
Видео: Life Khmelnitsky
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