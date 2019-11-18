Зеленский подписал указ о выходе из соглашения в рамках СНГ

18 ноября, 2019, 16:20

Украина вышла из соглашения о мерах по улучшению расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств

Об этом говорится в указе №851 Зеленского.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: выйти из Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества Независимых Государств, осуществленного в г. Ташкент 15 мая 1992 г.", - говорится в документе.