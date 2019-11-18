Зеленский подписал указ о выходе из соглашения в рамках СНГ
18 ноября, 2019, 16:20
Украина вышла из соглашения о мерах по улучшению расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств
Об этом говорится в указе №851 Зеленского.
"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: выйти из Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества Независимых Государств, осуществленного в г. Ташкент 15 мая 1992 г.", - говорится в документе.
- 22 мая кабинет министров принял проект постановления о выходе Украины из трех отдельных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств для Украины.
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