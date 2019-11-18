Янина Соколова станет лицом Ювелирного Дома

18 ноября, 2019, 13:45

После ребрендинга послом компании станет известная общественная деятельница, телеведущая и актриса Янина Соколова

У отечественного Ювелирного Дома появилось новое лицо. После ребрендинга послом компании станет известная общественная деятельница, телеведущая и актриса Янина Соколова. Она станет олицетворением саб-бренда Zarina Jewel. И рекламировать коллекцию под названием "Звезда". Именно традиционная украинская звезда станет символом всего бренда компании. Янина - это пример решительной, сильной, патриотичной женщины, говорит основательница ювелирного дома Наталья Нетовкина. Поэтому сомнений в сотрудничестве с телеведущей не было никакого.

"Она является настоящим борцом за себя, за свою семью, за нашу Украину. Мы в восторге от того что она делала, несмотря на ее состояние здоровья. Она показала, что она настоящая сильная украинская женщина. И очень важно знать свою ценность, очень важно любить себя ", - говорит основатель Ювелирного Дома "ZARINA" Наталья Нетовкина.

В сотрудничестве Ювелирного Дома и Янины Соколовой присутствует и благотворительная составляющая. Ювелирный дом запустил промокод Yanina. Все кто им воспользуется при покупке украшений гарантированно получит 5 процентов скидки на новые коллекции. Также от каждой такой продажи - 7 процентов прибыли направляется на поддержку проектов Янины Соколовой, в частности в поддержку онкобольных. А 3 процента от прибыли компания будет перечислять на создание на Черкасчине приюта для женщин, подвергшихся домашнему насилию.

"Этот проект для нас является миссионерским в течение всего года. Мы уже спасли сотни жизней, собирая кровь. Мы дали парики многим деткам, которые сейчас уже не с лысой головой, как я была 6 месяцев назад. Мы будем вместе с "ZARINA" делать больше счастливых людей. Даже в самые тяжелые периоды их жизни, связанного с онкологией", - рассказывает о планах Янина Соколова.

Также Ювелирный Дом поддержит мультимедийный проект "Я, Нина". Основан на реальной жизни Янины Соколовой. Проект призван вдохновить онкобольных людей, осознать ценность своей жизни и начать бороться за него.