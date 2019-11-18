Wizz Air предлагает отказаться от бизнес-класса в самолетах

18 ноября, 2019, 12:08

Генеральный директор авиакомпании-лоукостера Wizz Air Йожеф Варади предложил авиакомпаниям отказаться от бизнес-класса на перелетах до 5 часов

Об этом пишет Forbes

По мнению СЕО венгерской авиакомпании, отказ от бизнес-класса поможет эффективнее бороться с изменениями климата.

"Бизнес-класс должен быть запрещен. Эти пассажиры ответственны за объем выхлопов углекислого газа вдвое больше по сравнению с пассажирами эконом-класса. И авиаиндустрия виновата в сохранении неэффективной и архаичной модели", - считает Варади.

Свою авиакомпанию Варади назвал наиболее экологической и добавил, что в ближайшие 10 лет Wizz Air планирует снизить объем выбросов углекислого газа в атмосферу еще на 30% на каждого пассажира.