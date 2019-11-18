Ввели план "Перехват": в Киеве во дворе дома водитель наехал на ребенка
18 ноября, 2019, 14:46
В Киеве, в Голосеевском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Отмечается, что на улице Васильковской, 8, во дворе дома произошел наезд на мальчика 2011 г.р.
По словам свидетелей, наезд совершил автомобиль Chevrolet Aveo черного цвета, который с места происшествия скрылся. В Киеве введен план "Перехват" по розыску и задержанию автомобиля-беглеца. Наряды полиции ориентированы на остановку похожих автомобилей.
Пострадавшего мальчика без сознания госпитализировали.
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