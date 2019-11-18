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Espreso.tvОбществоВвели план "Перехват": в Киеве во дворе дома водитель наехал на ребенка

Ввели план "Перехват": в Киеве во дворе дома водитель наехал на ребенка

В Киеве, в Голосеевском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Отмечается, что на улице Васильковской, 8, во дворе дома произошел наезд на мальчика 2011 г.р.

По словам свидетелей, наезд совершил автомобиль Chevrolet Aveo черного цвета, который с места происшествия скрылся. В Киеве введен план "Перехват" по розыску и задержанию автомобиля-беглеца. Наряды полиции ориентированы на остановку похожих автомобилей.

Пострадавшего мальчика без сознания госпитализировали.

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