Все не так с этим уголовным делом: дипломат Ослунд о подозрении Порошенко

18 ноября, 2019, 22:53

Экономист и дипломат, ведущий международный эксперт по вопросам национальных экономик Украины, России и стран бывшего СССР Андерс Ослунд раскритиковал подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко, назвав ее политической

Об этом Ослунд написал в Twitter.

"Все не так с этим уголовным делом против Порошенко. 1. Отвратительно приходить за предыдущим президентом. 2. Хуже, что дело инициировал Андрей Портнов - экс-заступник главы администрации Януковича, который покинул страну на 5 лет. 3. Политическое дело", - написал Ослунд .

Everything is wrong w this criminal case against @poroshenko :

1. It is ugly to go after a former president.

2. Worse, the case is instigated by Andriy Portnov, Yanukovych's former deputy chief of staff, who fled the country for 5 years.

3. Political case. https://t.co/1zN6pPZYfq - Anders Åslund (@anders_aslund) November 18, 2019