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Espreso.tvОбществоВсе не так с этим уголовным делом: дипломат Ослунд о подозрении Порошенко

Все не так с этим уголовным делом: дипломат Ослунд о подозрении Порошенко

Экономист и дипломат, ведущий международный эксперт по вопросам национальных экономик Украины, России и стран бывшего СССР Андерс Ослунд раскритиковал подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко, назвав ее политической

Об этом Ослунд написал в Twitter.

"Все не так с этим уголовным делом против Порошенко. 1. Отвратительно приходить за предыдущим президентом. 2. Хуже, что дело инициировал Андрей Портнов - экс-заступник главы администрации Януковича, который покинул страну на 5 лет. 3. Политическое дело", - написал Ослунд .

  • Напомним, ГБР направило в ГПУ подозрение в отношении Петра Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), а также по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
  • Порошенко назвал подозрение ему попыткой запугивания и противодействием борьбе за евроатлантическое будущее Украины.
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