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Espreso.tvОбществоВо Львове на работника военкомата напали соседи призывника

Во Львове на работника военкомата напали соседи призывника


фото: mordovmedia
Во время вручения повестки в армию на работника Сиховского районного военного комиссариата напали соседи призывника

Об этом сообщает Zaxid.net .

"Сосед, который спустился, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил представителям военкомата выйти для беседы на улицу. Во время движения по лестнице этот человек нанес офицеру несколько ударов руками в голову. После того, как военнослужащий потерял равновесие, человек продолжил наносить удары ногами в голову. Впоследствии к этой драке присоединился коллега нападающего", - рассказывают в пресс-службе областного военкомата.

Когда участники драки вышли из подъезда, то мимо дома проезжало авто патрульной полиции.

В пресс-службе отмечают, что увидев авто, обидчики скрылись к себе в квартиру и продолжили угрозы из окна квартиры.

Призывник, благодаря драке, остался без повестки, а его соседям грозит уголовная ответственность за нанесение телесных повреждений.

Работник военкомата обратился с заявлением в Галицкий райотдел полиции и в больницу, где оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Известно, что личность одного из нападавших-соседей полиция уже установила.

Работник Сиховского районного военного комиссариата пришел к призывнику, который проживает на ул. Татарской, 2а. Житель второго этажа дома не реагировал на посланные ему по почте приглашение в военкомат, поэтому ему должны были вручить повестку лично. Мужчина открыл дверь и попросил у работника комиссариата подождать, пока он возьмет свой телефон. Взяв телефон, призывник позвонил друзьям-соседям, чтобы они вмешались в ситуацию.

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