Во Франции обрушился мост: есть погибшие и пропавшие без вести

18 ноября, 2019, 13:50

В результате обрушения моста в коммуне Мирпуа-сюр-Тарн на юге Франции погиб один человек

Об этом сообщает France Blue.

"В понедельник, 18 ноября, в 8:10 в Мирпуа-сюр-Тарн обрушился подвесной мост, на котором находилось несколько транспортных средств. 15-летняя девушка погибла, еще двоих разыскивают. Есть информация о нескольких пострадавших", - говорится в сообщении.

Pont de mirepoix sur tarn effondrée pic.twitter.com/CeqJliWqvD - olivier le corre (@olecorre) November 18, 2019



По словам местных спасателей, речь идет о 9 пострадавших.

Как сообщил префект коммуны, 3 авто находились на мосту, когда произошло обрушение.

Четыре человека смогли самостоятельно выбраться из воды, однако девушка, которая находилась в автомобиле вместе с мамой, погибла.

Отмечается, что сам мост был открыт в 1935 году и, по словам мэра Эрика Оже, находился в удовлетворительном состоянии и прошел необходимые проверки.