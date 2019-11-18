Во Франции обрушился мост: есть погибшие и пропавшие без вести
Об этом сообщает France Blue.
"В понедельник, 18 ноября, в 8:10 в Мирпуа-сюр-Тарн обрушился подвесной мост, на котором находилось несколько транспортных средств. 15-летняя девушка погибла, еще двоих разыскивают. Есть информация о нескольких пострадавших", - говорится в сообщении.
Pont de mirepoix sur tarn effondrée pic.twitter.com/CeqJliWqvD- olivier le corre (@olecorre) November 18, 2019
По словам местных спасателей, речь идет о 9 пострадавших.
Как сообщил префект коммуны, 3 авто находились на мосту, когда произошло обрушение.
Четыре человека смогли самостоятельно выбраться из воды, однако девушка, которая находилась в автомобиле вместе с мамой, погибла.
Отмечается, что сам мост был открыт в 1935 году и, по словам мэра Эрика Оже, находился в удовлетворительном состоянии и прошел необходимые проверки.
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