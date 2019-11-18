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Espreso.tvМирВо Франции обрушился мост: есть погибшие и пропавшие без вести

Во Франции обрушился мост: есть погибшие и пропавшие без вести

В результате обрушения моста в коммуне Мирпуа-сюр-Тарн на юге Франции погиб один человек

Об этом сообщает France Blue.

"В понедельник, 18 ноября, в 8:10 в Мирпуа-сюр-Тарн обрушился подвесной мост, на котором находилось несколько транспортных средств. 15-летняя девушка погибла, еще двоих разыскивают. Есть информация о нескольких пострадавших", - говорится в сообщении.


По словам местных спасателей, речь идет о 9 пострадавших.

Как сообщил префект коммуны, 3 авто находились на мосту, когда произошло обрушение.

Четыре человека смогли самостоятельно выбраться из воды, однако девушка, которая находилась в автомобиле вместе с мамой, погибла.

Отмечается, что сам мост был открыт в 1935 году и, по словам мэра Эрика Оже, находился в удовлетворительном состоянии и прошел необходимые проверки.

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