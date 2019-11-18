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Espreso.tvОбществоВместе работать над документами: Google предоставил Кабмину 100 бесплатных аккаунтов, - Дубилет

Вместе работать над документами: Google предоставил Кабмину 100 бесплатных аккаунтов, - Дубилет


фото: proman.com.ua
В правительстве официальную стартовал пилот по внедрению инструментов Google

Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.

"Прежде всего я рассчитываю на Google Docs и Spreadsheet. Вы даже не представляете, сколько времени тратят государственные служащие из-за того, что не могут просто "зашерить" документы и работать над ними вместе. Вместо этого куча времени уходит на логистику бумажек и чертеж по них карандашами. (Важно не путать совместную работу над документами (Google Docs) с системами документооборота) ", - отметил Дубилет.

По словам министра, он также рассчитывает на Google Forms: "сейчас, если надо собрать информацию от других госорганов или сотрудников, на это уходит куча времени, потому что информация собирается через документы и затем систематизируется вручную".

Отмечается, что на этой неделе официально начали курсы обучения первых групп сотрудников Кабмина.

"Конечно, есть случаи, когда инструменты Google использовать нельзя (например, информация с ограниченным доступом), но таких случаев немного", - добавил Дубилет.

 

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