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Espreso.tvОбществоВ Украину заходит ноябрьское похолодание: прогноз погоды от Натальи Диденко

В Украину заходит ноябрьское похолодание: прогноз погоды от Натальи Диденко

С середины недели столбики термометра опустятся ниже 0

Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"В Украину заходит ноябрьское похолодание. В течение недели температура воздуха постепенно будет снижаться. Уже с середины недели столбики термометра опустятся ниже 0 Придут ночные морозы. В пятницу и субботу на северо-востоке и во многих центральных областях столбики термометра могут опускаться до -5...-10 градусов", - спрогнозировала Диденко.

Существенные осадки маловероятны, будет преобладать антициклональный характер погоды.

На западе возможно "полетает" дождь, но там будет теплее все эти дни, чем на остальной территории от +5 до +11, дальше от +2 до +6 градусов. На юго-западе и на западе будет на несколько градусов выше.

20 и 21 ноября (среда и четверг) в Украине прогнозируется сильный ветер, местами штормовой.

В Киеве во вторник, 19 ноября, также буже прохладно, с ночными "минусами".

 

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