 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине зимой около 6 млн человек могут переболеть гриппом

В Украине зимой около 6 млн человек могут переболеть гриппом


фото: slk.kh.ua
В течение сезона гриппом и ОРВИ 2019/2020 переболеет от 4,8 млн до 6,7 млн человек

Об этом сообщает Центр общественного здоровья о Минздрава в Facebook.

"В течение сезона гриппом и ОРВИ 2019/2020 переболеет от 4,8 млн до 6,7 млн человек согласно последним данным. Важно помнить, что: грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Грипп имеет симптомы, похожие на признаки ОРВИ, но гораздо опаснее", - говорится в сообщении.

Эпидемический порог для нового сезона составит 476,7 на 100 тыс. населения.

Ожидаются две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января - начале февраля, с возможным пиком на 4-й неделе 2020 года.

Лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация, которая уменьшает риск заболеть гриппом и серьезных осложнений, госпитализации и смерти.

Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать