В Украине зимой около 6 млн человек могут переболеть гриппом
Об этом сообщает Центр общественного здоровья о Минздрава в Facebook.
"В течение сезона гриппом и ОРВИ 2019/2020 переболеет от 4,8 млн до 6,7 млн человек согласно последним данным. Важно помнить, что: грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Грипп имеет симптомы, похожие на признаки ОРВИ, но гораздо опаснее", - говорится в сообщении.
Эпидемический порог для нового сезона составит 476,7 на 100 тыс. населения.
Ожидаются две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января - начале февраля, с возможным пиком на 4-й неделе 2020 года.
Лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация, которая уменьшает риск заболеть гриппом и серьезных осложнений, госпитализации и смерти.
Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной.
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