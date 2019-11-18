В Украине зимой около 6 млн человек могут переболеть гриппом

18 ноября, 2019, 15:08

В течение сезона гриппом и ОРВИ 2019/2020 переболеет от 4,8 млн до 6,7 млн человек

Об этом сообщает Центр общественного здоровья о Минздрава в Facebook.

"В течение сезона гриппом и ОРВИ 2019/2020 переболеет от 4,8 млн до 6,7 млн человек согласно последним данным. Важно помнить, что: грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Грипп имеет симптомы, похожие на признаки ОРВИ, но гораздо опаснее", - говорится в сообщении.

Эпидемический порог для нового сезона составит 476,7 на 100 тыс. населения.

Ожидаются две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января - начале февраля, с возможным пиком на 4-й неделе 2020 года.

Лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация, которая уменьшает риск заболеть гриппом и серьезных осложнений, госпитализации и смерти.

Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной.