В Украине могут закрыть до 15 государственных шахт - Оржель
Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.
Он отметил, что на государственных шахтах часто происходили неэффективные процессы, в частности кражи и коррупция. Из-за этого они становились все более убыточными.
"Важно, чтобы шахты, которые сейчас являются перспективными, можно было передать в эффективные частные руки. Ведь новый владелец будет заниматься развитием и инвестициями. И главное - искать возможности для реализации своей угольной продукции", - пояснил министр.
"К сожалению, есть шахты, которые все же нужно будет реструктуризировать и ликвидировать. Из тех 33 шахт, которые сейчас есть в ведении министерства, примерно 13-15 в этой зоне", - сказал Оржель.
Он добавил, что государственные шахты в Украине часто не могут реализовать свою продукцию. В результате образуются убытки, которые нужно покрывать из госбюджета. Из-за этого, в частности, большой процент шахтеров получают заработную плату невовремя.
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