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Espreso.tvОбществоВ США самолет с Хиллари Клинтон на борту задымился и экстренно сел

В США самолет с Хиллари Клинтон на борту задымился и экстренно сел


фото: carbonated.tv
Самолет с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, следовавший из Нью-Йорка в Вашингтон, был вынужден совершить экстренную посадку из-за поломки

Об этом сообщает CNN.

Пилоты рассказали, что самолет авиакомпании American Airlines начало трясти, а сотрудники аэропорта увидели дым. Затем в районе инцидента нашли металлический обломок.

По сообщению авиакомпании, пассажиры сели в другой самолет и отправились в Вашингтон. Представитель Клинтон от комментариев отказался.

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