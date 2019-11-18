В США самолет с Хиллари Клинтон на борту задымился и экстренно сел
18 ноября, 2019, 10:59
Самолет с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, следовавший из Нью-Йорка в Вашингтон, был вынужден совершить экстренную посадку из-за поломки
Об этом сообщает CNN.
Пилоты рассказали, что самолет авиакомпании American Airlines начало трясти, а сотрудники аэропорта увидели дым. Затем в районе инцидента нашли металлический обломок.
По сообщению авиакомпании, пассажиры сели в другой самолет и отправились в Вашингтон. Представитель Клинтон от комментариев отказался.
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