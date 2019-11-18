В Раде зарегистрировали закон о легализации криптовалют
18 ноября, 2019, 14:47
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами"
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Согласно сообщению, законопроект разработало блокчейн-сообщество, межфракционное депутатское объединение Верховной Рады Blockchain4Ukraine Офис эффективного регулирования BRDO и команда Министерства цифровой трансформации.
В документе есть определение терминов "виртуальный актив", "криптоактив", "операция с криптовалютой", "распределенный реестр", "токен" и "токен-актив".
Также в проект закона предложеные идеи относительно налогообложения:
- 5% - ставка налога на доходы физических лиц для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивов сроком на 5 лет;
- инвестиционная прибыль от операций с криптоактивами рассчитывается как положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи криптоактива, и его стоимостью, которая определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактиву и/или на создание такого криптоактива;
- операции по продаже криптоактивов не является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.
В Министерстве уверены, что принятие закона "создаст условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в Украине".
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