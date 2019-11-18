 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Раде зарегистрировали закон о легализации криптовалют

В Раде зарегистрировали закон о легализации криптовалют


фото: reuters
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Согласно сообщению, законопроект разработало блокчейн-сообщество, межфракционное депутатское объединение Верховной Рады Blockchain4Ukraine Офис эффективного регулирования BRDO и команда Министерства цифровой трансформации.

В документе есть определение терминов "виртуальный актив", "криптоактив", "операция с криптовалютой", "распределенный реестр", "токен" и "токен-актив".

Также в проект закона предложеные идеи относительно налогообложения:

  • 5% - ставка налога на доходы физических лиц для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивов сроком на 5 лет;
  • инвестиционная прибыль от операций с криптоактивами рассчитывается как положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи криптоактива, и его стоимостью, которая определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактиву и/или на создание такого криптоактива;
  • операции по продаже криптоактивов не является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

В Министерстве уверены, что принятие закона "создаст условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в Украине".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

18 ноября, 2019 понедельник

17 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать