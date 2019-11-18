В Нацбанке предлагают разрешить "снимать" наличные с карт в кассах магазинов или кафе
18 ноября, 2019, 10:33
НБУ вынес на общественное обсуждение предложение разрешить владельцам платежных карт получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг
Предложение с таким решением вынес на общественное обсуждение Национальный банк.
"Речь идет о возможности получения наличных денег из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией). Это будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом", - поясняется в сообщении.
В Нацбанке добавили, что такие нормы содержит также принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в закон по применению регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.
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