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Espreso.tvОбществоВ Нацбанке предлагают разрешить "снимать" наличные с карт в кассах магазинов или кафе

В Нацбанке предлагают разрешить "снимать" наличные с карт в кассах магазинов или кафе


фото: spmag
НБУ вынес на общественное обсуждение предложение разрешить владельцам платежных карт получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг

Предложение с таким решением вынес на общественное обсуждение Национальный банк.

"Речь идет о возможности получения наличных денег из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией). Это будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом", - поясняется в сообщении.

В Нацбанке добавили, что такие нормы содержит также принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в закон по применению регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.

 

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