В Харькове "заминировали" все больницы, детсады, жилые дома, ТРЦ и гостиницы
18 ноября, 2019, 19:07
В понедельник, 18 ноября, полиция Харькова получила сообщение о массовом минировании
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
"Сообщение о закладке взрывчатки во всех больницах города, торговых центрах, гостиницах, детских садах и жилых домах поступило на электронную почту полиции 18 ноября", - говорится в сообщении.
На проверку сообщения направлены следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.
- Напомним, 18 ноября столичная полиции получила анонимное сообщение о заминировании "всего Киева" .
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