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Espreso.tvОбществоВ Харькове "заминировали" все больницы, детсады, жилые дома, ТРЦ и гостиницы

В Харькове "заминировали" все больницы, детсады, жилые дома, ТРЦ и гостиницы

В понедельник, 18 ноября, полиция Харькова получила сообщение о массовом минировании

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"Сообщение о закладке взрывчатки во всех больницах города, торговых центрах, гостиницах, детских садах и жилых домах поступило на электронную почту полиции 18 ноября", - говорится в сообщении.

На проверку сообщения направлены следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.

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