В Харькове "заминировали" все больницы, детсады, жилые дома, ТРЦ и гостиницы

18 ноября, 2019, 19:07

В понедельник, 18 ноября, полиция Харькова получила сообщение о массовом минировании

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"Сообщение о закладке взрывчатки во всех больницах города, торговых центрах, гостиницах, детских садах и жилых домах поступило на электронную почту полиции 18 ноября", - говорится в сообщении.

На проверку сообщения направлены следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.