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Espreso.tvОбществоВ Камбодже запретят кататься на слонах

В Камбодже запретят кататься на слонах


фото: rojakdaily
Под давлением со стороны активистов археологический парк в Камбодже объявил, что к началу 2020 года запретит поездки на слонах

Об этом сообщает CNN Travel.

В знаменитый храмовый комплекс Ангкор в Камбодже больше нельзя будет добраться на слонах. Организаторы экскурсий вынуждены прекратить такие прогулки под давлением международных организаций защиты прав животных. Власть Камбоджи решила запретить такие прогулки.

Отмечается, что всех слонов, которые использовались для такой работы, передадут в центр охраны природы, где туристы смогут с ними фотографироваться.

"Слон - самое большое животное, но оно также нежное, и мы больше не хотим, чтобы животные использовались для туристической деятельности. Мы хотим, чтобы они жили в их естественной среде", - сказал представитель зоозащитной организации.

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