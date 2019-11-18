В Калифорнии на футбольной вечеринке расстреляли людей: четверо погибших
18 ноября, 2019, 11:12
В результате стрельбы погибли четыре человека, еще шестеро госпитализированы
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Погибшие - мужчины 25-35 лет.
Инцидент произошел в калифорнийском городе Фресно в воскресенье, 17 ноября.
Заместитель начальника полиции Фресно назвал это "бессмысленным насилием".
По его словам, вооруженный человек вошел на задний двор и начала стрелять по дому, где 35 человек (члены семьи и их друзья) смотрели футбольный матч.
Полиция сообщила, что подозреваемый скрылся с места происшествия. Сейчас продолжаются его поиски.
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