В Калифорнии на футбольной вечеринке расстреляли людей: четверо погибших

18 ноября, 2019, 11:12

В результате стрельбы погибли четыре человека, еще шестеро госпитализированы

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Погибшие - мужчины 25-35 лет.

Инцидент произошел в калифорнийском городе Фресно в воскресенье, 17 ноября.

Заместитель начальника полиции Фресно назвал это "бессмысленным насилием".

По его словам, вооруженный человек вошел на задний двор и начала стрелять по дому, где 35 человек (члены семьи и их друзья) смотрели футбольный матч.

Полиция сообщила, что подозреваемый скрылся с места происшествия. Сейчас продолжаются его поиски.