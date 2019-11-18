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Espreso.tvОбществоВ Калифорнии на футбольной вечеринке расстреляли людей: четверо погибших

В Калифорнии на футбольной вечеринке расстреляли людей: четверо погибших


фото: twitter
В результате стрельбы погибли четыре человека, еще шестеро госпитализированы

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Погибшие - мужчины 25-35 лет.

Инцидент произошел в калифорнийском городе Фресно в воскресенье, 17 ноября.

Заместитель начальника полиции Фресно назвал это "бессмысленным насилием".

По его словам, вооруженный человек вошел на задний двор и начала стрелять по дому, где 35 человек (члены семьи и их друзья) смотрели футбольный матч.

Полиция сообщила, что подозреваемый скрылся с места происшествия. Сейчас продолжаются его поиски.

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