В Донецкой области разоблачили дельцов, которые незаконно добыли на закрытой шахте 2,5 тыс. тонн угля на 8 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
6 человек из Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево наладили незаконную добычу угля на закрытой шахте "Горняк". Выборка угля происходила круглосуточно в две смены без соблюдения каких-либо правил безопасности.
На незаконной добыче работали более 30 горняков. Добытые ископаемые дельцы легализовали двумя способами: с использованием поддельной документации одного из угольных предприятий региона, а также путем фиктивных финансово-хозяйственных операций. Злоумышленники сбывали уголь учреждениям и заведениям Днепропетровской, Запорожской и ряда западных областей Украины.
За полгода нелегального бизнеса злоумышленники добыли почти 2,5 тыс. тонн угля.
По заключению экспертов, добыча могла привести к экологической катастрофе: возрастала опасность оползней и протекания подземных вод, угрожала жизни и здоровью местных жителей.
Во время 7 обысков на месте незаконной выборки по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли шахтное оборудование, транспортные средства, банковские карты, печати и штампы предприятий, задействованных в преступной схеме, а также документы, доказывающие незаконные сделки.
Читайте также
-
-
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
Читайте также
-
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии