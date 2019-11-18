В Донецкой области разоблачили дельцов, которые незаконно добыли на закрытой шахте 2,5 тыс. тонн угля на 8 млн грн

18 ноября, 2019, 19:21

СБУ обнаружила в Донецкой области незаконную добычу угля на закрытой шахте, из-за которой государство понесло убытки более чем на 8 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

6 человек из Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево наладили незаконную добычу угля на закрытой шахте "Горняк". Выборка угля происходила круглосуточно в две смены без соблюдения каких-либо правил безопасности.

На незаконной добыче работали более 30 горняков. Добытые ископаемые дельцы легализовали двумя способами: с использованием поддельной документации одного из угольных предприятий региона, а также путем фиктивных финансово-хозяйственных операций. Злоумышленники сбывали уголь учреждениям и заведениям Днепропетровской, Запорожской и ряда западных областей Украины.

За полгода нелегального бизнеса злоумышленники добыли почти 2,5 тыс. тонн угля.

По заключению экспертов, добыча могла привести к экологической катастрофе: возрастала опасность оползней и протекания подземных вод, угрожала жизни и здоровью местных жителей.

Во время 7 обысков на месте незаконной выборки по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли шахтное оборудование, транспортные средства, банковские карты, печати и штампы предприятий, задействованных в преступной схеме, а также документы, доказывающие незаконные сделки.