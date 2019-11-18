В Чернигове схватили киевлянина с "удостоверением" СБУ и российским автоматом, который вымогал деньги у предпринимателей

18 ноября, 2019, 17:48

СБУ задержала в Чернигове жителя Киева, который с использованием поддельного удостоверения сотрудника спецслужбы вымогал деньги у бизнесменов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Киевлянин использовал документ, похожий на служебное удостоверение СБУ, при контактах с коммерсантами, в частности, в Черниговской области. Он просил бизнесменов предоставить средства якобы на потребности участников боевых действий, в том числе из правоохранительных органов. По предварительной информации следствия, суммы "пожертвований" достигали 100 тыс. грн. Кроме того, он предлагал якобы содействие в решении вопросов с перевозкой товаров через таможенную границу ", - говорится в сообщении.

У злоумышленника изъяли документ с признаками подделки и огнестрельное оружие, похожее на автомат Калашникова российского производства.

Начато уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.