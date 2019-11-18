В Беларуси на выборах зафиксировали рекордную явку

18 ноября, 2019, 07:56

Явка на выборы в Палату представителей белорусского парламента составила 77,22%

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Беларуси.

Согласно сообщению, наименьшую явку ЦИК зафиксировала в Минске (63,26%), наибольшее - в Могилевской области (82,3%).

Нынешняя явка в 77,22% больше, чем на выборах 2008-го, 2012-го и 2016-го годов, когда было зафиксировано 74%.