В Беларуси на выборах зафиксировали рекордную явку
18 ноября, 2019, 07:56
Явка на выборы в Палату представителей белорусского парламента составила 77,22%
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Беларуси.
Согласно сообщению, наименьшую явку ЦИК зафиксировала в Минске (63,26%), наибольшее - в Могилевской области (82,3%).
Нынешняя явка в 77,22% больше, чем на выборах 2008-го, 2012-го и 2016-го годов, когда было зафиксировано 74%.
- Палата представителей Национального собрания Беларуси в составе 110 депутатов избирается на четыре года.
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