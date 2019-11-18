 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУсловия для саммита в нормандском формате сформированы, - Лавров

Условия для саммита в нормандском формате сформированы, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если лидеры "нормандской четверки" готовы провести встречу, то все условия для этого сформировались

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Если все четыре страны - участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит, условия" созрели ". Ведь мы не выделяли какие-то искусственные требования к проведению этой встречи, и единственное, чего мы добивались, чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, принимавшиеся и в 2015 году, и в 2016 году ", - заявил Лавров.

Лавров также потребовал от Германии и Франции влияния на Украину по поводу  дополнительных мер по выполнению Минских соглашений.

"Давайте назовем это условием, которое заключалась в том, чтобы помимо фиксации реализации предыдущих договоренностей участники саммита были готовы принять дополнительные меры, которые будут способствовать реализации Минских договоренностей в полном объеме", - добавил Лавров.

Напомним, ранее в РФ подтвердили, что саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать