Условия для саммита в нормандском формате сформированы, - Лавров

18 ноября, 2019, 18:45

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если лидеры "нормандской четверки" готовы провести встречу, то все условия для этого сформировались

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Если все четыре страны - участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит, условия" созрели ". Ведь мы не выделяли какие-то искусственные требования к проведению этой встречи, и единственное, чего мы добивались, чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, принимавшиеся и в 2015 году, и в 2016 году ", - заявил Лавров.

Лавров также потребовал от Германии и Франции влияния на Украину по поводу дополнительных мер по выполнению Минских соглашений.

"Давайте назовем это условием, которое заключалась в том, чтобы помимо фиксации реализации предыдущих договоренностей участники саммита были готовы принять дополнительные меры, которые будут способствовать реализации Минских договоренностей в полном объеме", - добавил Лавров.

Напомним, ранее в РФ подтвердили, что саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря.