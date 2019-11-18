Условия для саммита в нормандском формате сформированы, - Лавров
Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
"Если все четыре страны - участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит, условия" созрели ". Ведь мы не выделяли какие-то искусственные требования к проведению этой встречи, и единственное, чего мы добивались, чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, принимавшиеся и в 2015 году, и в 2016 году ", - заявил Лавров.
Лавров также потребовал от Германии и Франции влияния на Украину по поводу дополнительных мер по выполнению Минских соглашений.
"Давайте назовем это условием, которое заключалась в том, чтобы помимо фиксации реализации предыдущих договоренностей участники саммита были готовы принять дополнительные меры, которые будут способствовать реализации Минских договоренностей в полном объеме", - добавил Лавров.
Напомним, ранее в РФ подтвердили, что саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря.
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