Украинцы смогут восстанавливать украденные или утерянные водительские права онлайн
18 ноября, 2019, 12:40
Кабинете министров Украины принял постановление, запускающее онлайн-процедуру восстановления утраченных или похищенных водительских удостоверений
Кабинет министров Украины принял постановление, запускающее онлайн-процедуру восстановления утраченных или похищенных водительских удостоверений
Об этом сообщает пресс служба правительства.
"Онлайн можно будет также восстановить утраченные или похищенные удостоверения водителя с помощью онлайн-процедуры. Уже вскоре их можно будет заказать через электронный кабинет водителя или через Единый государственный портал административных услуг", - сообщают в Кабинете министров.
Отмечается, что восстановить можно будет только водительские права нового образца, которые выдали после 1 января 2013 года.
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