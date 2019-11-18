 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинцев могут освободить от налогов на депозиты

Украинцев могут освободить от налогов на депозиты


фото: bank.gov.ua
Народный депутат от партии "Слуга народа" предложил освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц депозитные вклады населения

Соответствующий законопроект № 2422 зарегистрирован в Верховной Раде 12 ноября, передает Лига.Закон.

На сегодня основная ставка налога на доходы от депозита устанавливается на уровне 18% + 1,5% военного сбора.

С целью "снятия налогового бремени" с физических лиц - вкладчиков банков и создания дополнительных условий для привлечения средств в банковскую систему депутат предлагает установить нулевую НДФЛ для процентов на текущий или депозитный банковский счет; на вклад в кредитных союзах; на процентный или дисконтный доход по именному сберегательному (депозитному) сертификату.

  • Напомним, 1 апреля 2014 года был введен подоходный налог на депозиты в размере 15% годовых. С этого момента, чтобы определить реальный доход по депозиту, процентную ставку умножали на 0,85. Затем процент несколько раз пересматривали.
  • По состоянию на середину ноября 2019 года действуют правила, установленные в 2016 году: ставка налога на депозит в размере 18% плюс военный сбор 1,5%.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

18 ноября, 2019 понедельник

17 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать