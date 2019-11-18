Украинцев могут освободить от налогов на депозиты
18 ноября, 2019, 11:38
Народный депутат от партии "Слуга народа" предложил освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц депозитные вклады населения
Соответствующий законопроект № 2422 зарегистрирован в Верховной Раде 12 ноября, передает Лига.Закон.
На сегодня основная ставка налога на доходы от депозита устанавливается на уровне 18% + 1,5% военного сбора.
С целью "снятия налогового бремени" с физических лиц - вкладчиков банков и создания дополнительных условий для привлечения средств в банковскую систему депутат предлагает установить нулевую НДФЛ для процентов на текущий или депозитный банковский счет; на вклад в кредитных союзах; на процентный или дисконтный доход по именному сберегательному (депозитному) сертификату.
- Напомним, 1 апреля 2014 года был введен подоходный налог на депозиты в размере 15% годовых. С этого момента, чтобы определить реальный доход по депозиту, процентную ставку умножали на 0,85. Затем процент несколько раз пересматривали.
- По состоянию на середину ноября 2019 года действуют правила, установленные в 2016 году: ставка налога на депозит в размере 18% плюс военный сбор 1,5%.
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