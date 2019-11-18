Украинцев могут освободить от налогов на депозиты

18 ноября, 2019, 11:38

Народный депутат от партии "Слуга народа" предложил освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц депозитные вклады населения

Соответствующий законопроект № 2422 зарегистрирован в Верховной Раде 12 ноября, передает Лига.Закон.

На сегодня основная ставка налога на доходы от депозита устанавливается на уровне 18% + 1,5% военного сбора.

С целью "снятия налогового бремени" с физических лиц - вкладчиков банков и создания дополнительных условий для привлечения средств в банковскую систему депутат предлагает установить нулевую НДФЛ для процентов на текущий или депозитный банковский счет; на вклад в кредитных союзах; на процентный или дисконтный доход по именному сберегательному (депозитному) сертификату.