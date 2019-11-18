Украина будет судиться с РФ в трибунале по морскому праву несмотря на возвращение кораблей, - Зеркаль

18 ноября, 2019, 15:04

В этот четверг Арбитражный трибунал Международного суда ООН проведет первые слушания по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей Конвенции ООН по морскому праву

Об этом сообщила заместитель главы МИД Украины Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.

По словам дипломата, "пока "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу".

Зеркаль напомнила, что Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 г. на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

"Однако приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель - установление нарушения права, восстановления его и получения надлежащей компенсации", - подчеркнула Зеркаль.

Она провела параллель с известным делом по "Арктик Санрайз" (Нидерланды против России), в котором арбитражный суд признал нарушение Россией Конвенциии ООН по морскому праву и обязал выплатить компенсацию в пользу королевства Нидерланды.

"Мы также собираемся пройти этот путь и доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход 25 ноября 2018 г. был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, является нарушением норм международного права", - резюмировала Зеркаль .