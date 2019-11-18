Свитолина рассказала, собирается ли в политику
Об этом сообщает tochka.net.
25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о деятельности и планах вне спорта.
"В политику я идти не собираюсь, потому что меня это не привлекает. Я выбрала другой путь. Я могу повлиять на развитие спорта с помощью благотворительного фонда, который мы создали. Мы очень плотно работаем, чтобы помогать детям развиваться и открывать для них новые возможности . Поскольку у меня есть определенный опыт в теннисе и отличная команда, мы знаем, как помочь детям реализовать себя ", - призналась спортсменка.
Также Элина Свитолина более подробно рассказала о деятельности своего благотворительного фонда.
"Состоялось уже несколько мероприятий в рамках деятельности нашего фонда: был организован лагерь для юных теннисистов, и мы отобрали несколько талантливых детей, для которых будет предусмотрена спонсорская поддержка - участие в турнирах, посещение нескольких международных академий, работа с опытными тренерами", - пояснила теннисистка.
- 5 ноября стало известно, что Элина Свитолина заработала за 2019 рекордные $6,1 млн призовых.
- 3 ноября украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии.
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