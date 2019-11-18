Свитолина рассказала, собирается ли в политику

18 ноября, 2019, 20:10

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что не планирует идти в политику

Об этом сообщает tochka.net.

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о деятельности и планах вне спорта.

"В политику я идти не собираюсь, потому что меня это не привлекает. Я выбрала другой путь. Я могу повлиять на развитие спорта с помощью благотворительного фонда, который мы создали. Мы очень плотно работаем, чтобы помогать детям развиваться и открывать для них новые возможности . Поскольку у меня есть определенный опыт в теннисе и отличная команда, мы знаем, как помочь детям реализовать себя ", - призналась спортсменка.

Также Элина Свитолина более подробно рассказала о деятельности своего благотворительного фонда.

"Состоялось уже несколько мероприятий в рамках деятельности нашего фонда: был организован лагерь для юных теннисистов, и мы отобрали несколько талантливых детей, для которых будет предусмотрена спонсорская поддержка - участие в турнирах, посещение нескольких международных академий, работа с опытными тренерами", - пояснила теннисистка.