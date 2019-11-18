Сутки на Донбассе: россияне совершили 16 обстрелов
18 ноября, 2019, 07:21
17 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ПТРК, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов. 7 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Вчера, 17 ноября, боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этого периода вооруженные формирования России огневой активности не проявляли.
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