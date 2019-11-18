Сутки на Донбассе: россияне совершили 16 обстрелов

18 ноября, 2019, 07:21

17 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ПТРК, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов. 7 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вчера, 17 ноября, боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этого периода вооруженные формирования России огневой активности не проявляли.