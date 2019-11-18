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Espreso.tvОбществоСуд закрыл дело против Супрун по иску Мосийчука

Суд закрыл дело против Супрун по иску Мосийчука

Окружной административный суд Киева закрыл дело против бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун, которое было открыто по иску Игоря Мосийчука

Об этом Ульяна Супрун написала в Twitter.

"Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served", - написала Супрун.

 

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