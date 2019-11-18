Суд закрыл дело против Супрун по иску Мосийчука

18 ноября, 2019, 18:03

Окружной административный суд Киева закрыл дело против бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун, которое было открыто по иску Игоря Мосийчука

Об этом Ульяна Супрун написала в Twitter.

"Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served", - написала Супрун.