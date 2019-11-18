Суд закрыл дело против Супрун по иску Мосийчука
18 ноября, 2019, 18:03
Окружной административный суд Киева закрыл дело против бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун, которое было открыто по иску Игоря Мосийчука
Об этом Ульяна Супрун написала в Twitter.
"Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served", - написала Супрун.
- Напомним, Окружной административный суд Киева отстранил Ульяну Супрун от выполнения своих обязанностей министра здравоохранения Украины.
- Нардеп-радикал Игорь Мосийчук назвал три причины , почему судится с экс-руководительницей Минздраве.
- Отстранение руководительницы МОЗ вызвало большой шквал в соцсетях. Пользователи создали хэштег #ПідтримуюСупрун, а в Киеве появились плакаты поддержки Супрун.
- 14 февраля Окружной административный суд отменил решение об отстранении Супрун с должности и.о. министра здравоохранения.
Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served. pic.twitter.com/YXWYLCbzHZ- Ульяна Супрун (@usuprun) 18 ноября 2019
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