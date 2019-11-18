Суд признал погибшим участника "частной военной компании Вагнера"

18 ноября, 2019, 12:22

Суд в Московской области признал погибшим участника "частной военной компании Вагнера" Григория Цуркану, который в сентябре 2017 года попал в плен к группировке "Исламское государство"

Об этом сообщает российский "КоммерсантЪ".

"Он считался пропавшим без вести. Из-за этого в семье Цуркану возникли "финансовые и бытовые трудности". В частности, одна из дочерей Цуркану долгое время не могла получить причитающуюся ей часть пенсии отца, поскольку юридически он считался живым. В мае 2019 года родственники получили свидетельство о смерти Цуркану, в котором было сказано, что он погиб 12 октября 2017 года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор", - пишет газета.

Один из друзей Цуркану рассказал, что получение документа затянулось, поскольку семья пыталась найти родственника. Однако обнаружить Цуркану или его останки не удалось.

В начале октября 2017 года подконтрольное группировке "Исламское государство" агентство "Амак" обнародовало видео, на котором сняты якобы захваченные "российские граждане". Один из них представился Романом Заболотным. Он называл имя второго пленного - Григорий Цуркану. В начале декабря родители Цуркану рассказали о визите представителя компании "Вагнера". По словам матери, неизвестный мужчина сказал, что их сын погиб от ранений, а второй пленник, Роман Заболотный, был убит джихадистами.

Родителям якобы была предложена компенсация, но они от нее отказались. В Минобороны тогда опровергли информацию о пленных российских военнослужащих в Сирии.