Статьи, которые ГБР выдвинуло Порошенко, будет легко разбить в зале суда, - Фриз

18 ноября, 2019, 13:47

Народный депутат Ирина Фриз прокомментировала ситуацию с подозрением в отношении Петра Порошенко

Об этом Фриз заявила в комментарии в эфире Еспресо.TV.

"Труба пытается совершить политическое преследование Порошенко. Сегодня Портнов через свой telegram канал сообщает о преследовании, выдвинутых подозрениях ГБР по отношению к Петру Порошенко, а завтра будут такие же сообщения на канале Портнова по отношению к журналистам, которые пытаются уличить его в антиукраинской деятельности. Я буду надеяться на наличие здравого смысла у г-на Рябошапки. Я уверена, что подозрения ГБР, выдвинутые Порошенко будет легко разбить в зале суда", - говорит Фриз.