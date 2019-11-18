 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтатьи, которые ГБР выдвинуло Порошенко, будет легко разбить в зале суда, - Фриз

Статьи, которые ГБР выдвинуло Порошенко, будет легко разбить в зале суда, - Фриз


фото: eurosolidarity.org
Народный депутат Ирина Фриз прокомментировала ситуацию с подозрением в отношении Петра Порошенко

Об этом Фриз заявила в комментарии в эфире Еспресо.TV.

"Труба пытается совершить политическое преследование Порошенко. Сегодня Портнов через свой telegram канал сообщает о преследовании, выдвинутых подозрениях ГБР по отношению к Петру Порошенко, а завтра будут такие же сообщения на канале Портнова по отношению к журналистам, которые пытаются уличить его в антиукраинской деятельности. Я буду надеяться на наличие здравого смысла у г-на Рябошапки. Я уверена, что подозрения ГБР, выдвинутые Порошенко будет легко разбить в зале суда", - говорит Фриз.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

18 ноября, 2019 понедельник

17 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать