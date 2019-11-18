Статьи, которые ГБР выдвинуло Порошенко, будет легко разбить в зале суда, - Фриз
18 ноября, 2019, 13:47
Народный депутат Ирина Фриз прокомментировала ситуацию с подозрением в отношении Петра Порошенко
Об этом Фриз заявила в комментарии в эфире Еспресо.TV.
"Труба пытается совершить политическое преследование Порошенко. Сегодня Портнов через свой telegram канал сообщает о преследовании, выдвинутых подозрениях ГБР по отношению к Петру Порошенко, а завтра будут такие же сообщения на канале Портнова по отношению к журналистам, которые пытаются уличить его в антиукраинской деятельности. Я буду надеяться на наличие здравого смысла у г-на Рябошапки. Я уверена, что подозрения ГБР, выдвинутые Порошенко будет легко разбить в зале суда", - говорит Фриз.
- Напомним, что суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии дела, по которому подготовлено подозрение.
- Ранее ГБР отправило в ГПУ подозрение Порошенко.
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