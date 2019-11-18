Сотрудники НАБУ "сливали" в американское посольство информацию о подозрениях, - Луценко

18 ноября, 2019, 08:27

Экс-генпрокурор Юрий Луценко считает, что экс-посол США в Украине Мари Йованович пыталась контролировать правоохранительную систему Украины

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"Она (Мари Йованович, - ред.) пыталась контролировать правоохранительную систему Украины. В рамках официального дела СБУ, согласно предоставленному украинским судом решению, мы установили, что работники НАБУ официально сливают процессуальную документацию в американское посольство. Они передают им подозрения, информацию о следственных действиях, справки об уголовных производства, включая Burisma", - заявил Луценко.

По его словам, американское посольство пыталось установить тотальный контроль над правоохранительной системой Украины.

"Моя позиция в том, что посольство хотело контролировать ГПУ так же, как оно контролировало деятельность НАБУ", - добавил экс-генпрокурор.