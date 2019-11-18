Сборная Украины победила Россию на Кубке мира по женской борьбе

18 ноября, 2019, 15:30

В противостоянии за пятое место на Кубке мира по женской борьбе украинки одолели сборную России

Об этом сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины.

Сегодня в борьбе за пятое место Кубка мира по женской борьбе, между сборными Украины и России, украинским девушкам удалось получить сразу пять выигрышей. Победу одержали Мария и Соломия Винник, Елена Кремзер, Татьяна Рижко и Алла Белинская. Лучшую борьбу в Японии продемонстрировала Алла Белинская - она одержала победу во всех схватках, убедительно выиграла у японки, китаянки и россиянки.

Женская борьба. Кубок мира. Нарита

Встреча за пятое место

Россия - Украина - 5-5 (5:6)

Технические балла - 19:25

До 50 кг. Дарья Лексина - Мария Винник - 7: 8.

До 53 кг. Милана Дадашева - Соломия Винник - 14:16.

До 55 кг. Ольга Хорошавцева - Анастасия Кравченко - 13:2.

До 57 кг. Марина Симонян - Елена Кремзер. Победа украинки на туше.

До 59 кг. Любовь Овчарова - София Боднар - 6: 1.

До 62 кг. Ульяна Тукуренова - Татьяна Рыжко. Победа присуждена украинке в связи с травмой россиянки.

До 65 кг. Наталья Федосеева - Оксана Чудик - 5: 3.

До 68 кг. Анастасия Братчикова - Алина Рудницкая-Левицкая - 4: 1.

До 72 кг. Евгения Захарченко - Алла Белинская. Победа украинки на туши.

До 76 кг. Екатерина Букина - Романа Волчанка - 10: 0

В финале Кубка мира по женской борьбе победила сборная Японии.