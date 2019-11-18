Сборная Украины победила Россию на Кубке мира по женской борьбе
Об этом сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины.
Сегодня в борьбе за пятое место Кубка мира по женской борьбе, между сборными Украины и России, украинским девушкам удалось получить сразу пять выигрышей. Победу одержали Мария и Соломия Винник, Елена Кремзер, Татьяна Рижко и Алла Белинская. Лучшую борьбу в Японии продемонстрировала Алла Белинская - она одержала победу во всех схватках, убедительно выиграла у японки, китаянки и россиянки.
Женская борьба. Кубок мира. Нарита
Встреча за пятое место
Россия - Украина - 5-5 (5:6)
Технические балла - 19:25
До 50 кг. Дарья Лексина - Мария Винник - 7: 8.
До 53 кг. Милана Дадашева - Соломия Винник - 14:16.
До 55 кг. Ольга Хорошавцева - Анастасия Кравченко - 13:2.
До 57 кг. Марина Симонян - Елена Кремзер. Победа украинки на туше.
До 59 кг. Любовь Овчарова - София Боднар - 6: 1.
До 62 кг. Ульяна Тукуренова - Татьяна Рыжко. Победа присуждена украинке в связи с травмой россиянки.
До 65 кг. Наталья Федосеева - Оксана Чудик - 5: 3.
До 68 кг. Анастасия Братчикова - Алина Рудницкая-Левицкая - 4: 1.
До 72 кг. Евгения Захарченко - Алла Белинская. Победа украинки на туши.
До 76 кг. Екатерина Букина - Романа Волчанка - 10: 0
В финале Кубка мира по женской борьбе победила сборная Японии.
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