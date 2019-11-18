С захваченных Россией кораблей сняли всю электронику, - Полозов

18 ноября, 2019, 12:08

С захваченных в Керченском проливе украинских кораблей Россия сняла всю электронику

Об этом адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил в эфире Общественного радио.

Он также рассказал, что корабли ремонтировали, но есть вопрос, пытаясь таким образом замаскировать следы снарядов.

"Надо понимать, что с них сняли всю электронику. И часть электроники была признана вещественными доказательствами. Кроме того, катер" Бердянск "и буксир "Яны Капу" были повреждены и ремонтные работы, как нам сообщали, проводили для того, чтобы они были на плаву. Ну опять же вопрос возникает, были ли попытки скрыть следы агрессивных действий российских пограничников год назад, пытались ли скрыть следы снарядов", - пояснил Полозов.

Адвокат добавил, что пока неизвестно, в каком статусе Украине вернут корабли.

"Пока мы не видели процессуальных документов, в каком статусе передают корабли, остаются ли они доказательствами по делу или нет. Потому что еще в июне российский МИД предлагал схему, по которой корабли передают в качестве вещественного доказательства на ответственное хранение".