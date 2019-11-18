Россияне в Донбассе 8 раз обстреляли наши позиции из запрещенных минометов
Об этом сообщает штаб ООС.
5 обстрелов позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Луганского - с станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Новотошковского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Майского - со станковых противотанковых, автоматических гранатометов и стрелкового оружия
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: дважды возле Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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