Россияне в Донбассе 8 раз обстреляли наши позиции из запрещенных минометов

18 ноября, 2019, 18:57

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

Об этом сообщает штаб ООС.

5 обстрелов позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Луганского - с станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Новотошковского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Майского - со станковых противотанковых, автоматических гранатометов и стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: дважды возле Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.