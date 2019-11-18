Разведение сил: в Золотом продолжается демонтаж позиций

18 ноября, 2019, 19:01

В штабе Объединенных сил сообщили о ситуации на участках разведения

Об этом сообщает штаб ООС.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня проходил демонтаж временной опоры в районе седьмой опоры моста. Завершается процесс окрашивания металлоконструкции путепровода.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области по демонтажу заявленных фортификационных сооружений. Сегодня были обследованы 0,05 гектара потенциально опасных территорий и выявлены 14 взрывоопасных предметов. Кроме того, разобраны 2 блиндажа.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. Сегодня сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 2,8 гектара территории и изъято 33 ВНП. В этом процессе были задействованы 20 человек и 5 единиц техники.