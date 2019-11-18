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Espreso.tvОбщество"Я тебя убью": Кадыров назвал угрозы частью "чеченской этики"

"Я тебя убью": Кадыров назвал угрозы частью "чеченской этики"


фото: interfax
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что угрозы убийством и запугивание являются частью "чеченской этики"

Об этом сообщает "Кавказкий узел".

Перед этим Кадыров призвал убивать, сажать и запугивать пользователей интернета, которые "оскорбляют чью-то честь".

Теперь глава Чечни утверждает, что он говорил эти фразы рассердившись, а их якобы "попытались извратить".

"Когда ты скажешь что-то, разозлившись, пытаются извратить. По нашей этике, по адат получилось:" Я тебя побью, я тебя убью, я тебе вырву"... Когда ты говоришь, делают прямой перевод... "вот видите: Кадыров то и это"... Я и своим детям говорю (такое)... В нашем лексиконе это. Всегда было - запугивать, ругать", - сказал он.

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