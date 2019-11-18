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Espreso.tvОбщество"У нас есть папка №2": Пристайко рассказал о возможной альтернативе Минским соглашениям

"У нас есть папка №2": Пристайко рассказал о возможной альтернативе Минским соглашениям

Дипломатическая команда Украины имеет "папку №2" на случай, если минский процесс не реализуется

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в интервью РБК-Украина.

"Как профессиональная дипломатическая команда, которая обеспечивает президенту возможность ведения переговоров, мы просто обязаны предоставить вариант №1 решения проблемы. У нас есть папка с вариантом №2, в случае если №1 не работает. В ней написано, что если минский процесс не реализуется, надо иметь другое направление действий", - заявил Пристайко.

Министр также рассказал об "операции по поддержанию мира", которая не предусмотрена Минским процессом.

"И даже когда лидеры ее (операции, - ред.) обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы исходим из Минских соглашений? То есть я не сказал ничего "антиминского", напротив, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, предусматривающих возможность миссии по поддержанию мира", - сказал он.

В то же время Пристайко добавил, что в случае, если этот вариант не срабатывает, например, Россия блокирует решение Совбеза ООН и миссия не возникает, тогда, дипломатическая система получает третий вариант.

"И у нас в запасе есть еще несколько вариантов, которые вырисовывались уже президенту в общих чертах", - добавил министр.

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